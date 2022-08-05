Жена Петросяна Брухунова выложила видео, где позирует в обнажённом виде, в сеть: подписчики в шоке

Молодая супруга юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова не устаёт подогревать интерес к своей персоне. Женщина выложила ролик в интернет, где загорает фактически без купальника.

Жена известного артиста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова не устаёт поражать своих подписчиков новыми постами в собственном микроблоге.

Брухунова позволила себе выйти на связь с фанатами, нежась на солнечном пляже. Социальные сети 33-летней женщины полны красочных снимков, так как красавица наконец отправилась в отпуск с мужем.

Новое видео Брухуной особенно поразило поклонников. Знаменитость не видит ничего зазорного в том, чтобы позагорать в обнаженном виде, продемонстрировав это многотысячной аудитории.

Молодая женщина не стесняется показывать голые плечи и часть груди в ролике.

Сексолог Ольга Кетоева утверждает, что такое поведение Брухуновой показывает сексуальную неудовлетворённость супруги Петросяна.

Эксперт считает, что 76-летний Евгений Ваганович не в состоянии удовлетворить потребности любимой, которая на 40 лет младше артиста.

Напомним, что после того, как стало известно о свадьбе пожилого юмориста и его помощницы, на Брухунову вылили тонну негатива фанаты артиста.

Понятно, что большей части почитателей таланта Евгения Вагановича не по душе пришлась огромная разница в возрасте возлюбленных.