Макс Фадеев пригрозил депортированной из России Наргиз, которая опять запела в американских барах

Дело в том, что певица продолжает использовать репертуар, созданный в период их сотрудничества, хотя музыкант ей это запретил.

Певицу Наргиз Закирову в конце мая депортировали из РФ на ее родину в Узбекистан - прямо из московского аэропорта. Правительство страны приняло решение о запрете въезда певице в Россию на ближайшие 50 лет. Жесткие меры обусловлены многокатными негативными высказываниями в адрес РФ, сообщает Вумен.ру.

Сразу после инцидента Наргиз в своем блоге рассказала, как прекрасно в Узбекистане, где "все свободно, работают все соцсети. Где все есть для развития, процветания".

Однако в Узбекистане она была недолго, и вскоре уехала в США. Сейчас певица, получившая известность в России благодаря участию в шоу "Голос", выступает в американских барах - как и до приезда в Москву.

Издание уточняет, что Наргиз при этом продолжает использовать репертуар, созданный в период сотрудничества певицы с продюсером Максом Фадеевым, тогда как он запретил исполнять свою музыку.

Музыкант в интервью Телеграм-каналу «Неопра, блин!» вынес финальное предупреждение певице. Он заявил, что это "уголовная статья. Причем не важно, в каком именно регионе исполнительница находится".

Продюсер также добавил, что его такая новость "улыбнула" - потому что "подтвердила, что без его песен и музыки" Наргиз никто. "Обычная караоке-певичка. Теперь она вызывает у меня лишь смех и испанский стыд», - подчеркнул Фадеев.