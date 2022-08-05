Ты не поверишь: юмористка Воробей призналась, что ушла от бойфренда из-за разницы в доходах
Российская юмористка и пародистка Елена Воробей рассказала о том, что причиной расставания с возлюбленным стала разница в доходах не в его пользу.
Известная в России юмористка и пародистка Елена Воробей распрощалась с женихом из-за того, что его заработок не соответствовал запросам знаменитости.
Елена Воробей - российская актриса эстрады, кино и телевидения, юмористка и пародистка. Заслуженная артистка России.
Свадьба российской артистки и государственного служащего очень активно обсуждалась еще в 2021 году. Но бракосочетание не состоялось, так как 55-летняя звезда сцены сообщила о разрыве отношений.
В качестве причины расставания "меркантильная" артистка назвала низкий уровень дохода несостоявшегося мужа. Об этом знаменитость рассказала в эфире передачи "Ты не поверишь!" на телеканале НТВ.
Нужно стараться смотреть, чтобы оба были примерно одного уровня обеспеченности. Тяжело отдыхать летать одной, а возить мужчину за свой счет - нехорошо, неправильно. Я послушала несколько лекций психолога, чтобы понять, в чем главная ошибка. Когда вдруг что-то дает сбой - не нужно искусственно сдерживать эти отношения.
Воробей заявила, что недолго мучилась из-за расставания с этим мужчиной, поэтому готова "закрутить" новый роман. Селебрити рассказала, что старается "выбирать сердцем" и ценить счастливые моменты, несмотря ни на что.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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