В Испании двое детей скончались из-за гепатита неизвестной этиологии
Министерство здравоохранения Испании заявило о летальном исходе двух детей от гепатита неизвестного происхождения.
В Испании произошло сразу несколько трагедий. Министерство здравоохранения Испании дало информацию, что два ребенка погибли от гепатита неизвестной этиологии. Дети скончались после проведения процедуры пересадки печени.
Умершим было 6 лет, а другому всего 15 месяцев.
Данный недуг в Испании длится уже около полугода и за это время было обнаружено 46 случаев вируса, которые были обнаружены у детей.
За это время удалось совершить три трансплантации, последней является девочка 3 лет. Но ее состояние здоровья оценивается как стабильное.
После пересадки печени дети погибли в течение суток. Министерство Здравоохранении Испании успокоило жителей, что данный случай гепатита хоть и является не единичным, однако допустимые пределы еще не нарушил. Также было объявлено, что в скором времени врачи найдут правильную характеристику этому недугу и улучшая лечение.
Научный сотрудник Института иммунологии и физиологии Уральского отделения РАН Михаил Болко исследовав ситуацию отметил, что по статистической оценке гепатит неизвестного происхождения не станет всемирной эпидемией, несмотря на то, что недуг слабо, но все-таки расходится по разным странам.
Опубликовано: Силивончик Алина
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