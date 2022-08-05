Обозреватель Fox News исключили переизбрание Байдена в 2024 году

Ведущий Fox News Карл Роув назвал невозможным участие нынешнего президента США Джо Байдена в следующих президентских выборах.

Журналист Fox News Карл Роув 5 августа заявил, что преклонный возраст и состояние Джо Байдена не позволят ему участвовать в выборах президента.

Роув сказал, что демократическая партия США не настолько глупа, чтобы выдвинуть на пост президента 82-летнего человека, испытывающего трудности с речью.

Ведущий предположил, что если Байден пойдет против собственной партии и захочет участвовать в выборах, то они поддержат голосами более молодого кандидата.

По мнению Роува, вероятность того, что состояние Байдена улучшится за следующие полтора года, мала.

Журналист отметил большое снижение рейтингов демократической партии, которое, как он считает, заставит Байдена подчиниться воле своих коллег-демократов.

Роув добавил, что выдвижение в президенты Байдена было бы и для партии, и для государства.