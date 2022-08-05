Стройка века в СССР: самое большое здание в мире так и не удалось построить

На Съезде партии, посвященному годовщине образования СССР, было принято решение построить грандиозный Дворец Советов. Здание должно было олицетворять мощь СССР и стать символом страны. Расскажем, почему не удалось реализовать амбициозный проект.

К реализации проекта приступили в 1931 году. В СССР мыслили масштабно и хотели построить такое здание, которому не было бы равных в мире.

Новый символ страны Советов должен был появиться на месте храма Христа Спасителя. Оплот "опиума для народа", естественно, было решено снести. Был объявлен всесоюзный конкурс среди архитекторов. Заявок было очень много.

В конечном итоге победил проект Бориса Иофана. Именно по предложенному им проекту предполагалось строить здание. Стоит отметить, что первоначальный эскиз и конечный проект имели существенные отличия.

Изначально фигуру Ленина строить не планировалось. Дворец должен был представлять собой комплекс построек с фигурой освобождённого пролетария на крыше.

Здание должно было быть грандиозным. Высота статуи Ленина более ста метров. Только в одном пальце вождя революции планировалось разместить библиотеку. Общая высота - 420 метров.

Стройка началась с большевистским размахом. В фундамент было залито 600 тысяч кубометров бетона. Установлено 34 колонны, каждая имевшая 6 кв.м. в поперечном сечении. Для оборудования каркаса использовалась особая марка стали.

Стройку планировали завершить к 1942 году, но свои коррективы внесла Великая Отечественная война. В стране катастрофически не хватало стали, в которой остро нуждалось оборонное производство.

После окончания войны, разрушенная экономика СССР уже не смогло позволить себе такую грандиозное строительство. Проект был закрыт.