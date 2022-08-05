В Беларуси признали экстремистскими Telegram-стикеры
В Республиканский список экстремистских материалов включили два набора Telegram-стикеров.
В пятницу, 5 августа 2022 года, новостное агентство Sputnik Беларусь сообщило о том, что на территории Республики Беларусь впервые включили в список экстремистских материалов Telegram-стикеры.
Отмечается, что согласное постановлению суда Центрального района города Минска экстремистскими были признаны стикеры «Luka» и «Sasha 3%», что грозит уголовной ответственностью по статье 361-1 УК РБ использующим данные наборы пользователям мессенджера Telegram.
Опубликовано: Диана Мудреченко
-
Соседов, Боня и Проклова поделились мнением по поводу выхода Вайкуле на литовскую сцену с флагом Украины
Музыкальный критик Сергей Соседов, актриса Елена Проклова и ведущая Виктория Боня рассказали, как отнеслись к поступку латвийской певицы Лаймы Вайкуле, когда та на концерте в литовском городе Плага вынесла на сцену украинский флаг.Подробнее...
-
-
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
ФСБ России предотвратила теракт «Правого сектора» в Черкесске
Путин прибыл в Сочи для встречи с президентом Турции Эрдоганом
Amnesty International: ВС Украины используют запрещённые методы ведения войны
Лукашенко дал гражданство семье мальчика из Латвии, который взял у него интервью
Пелоси ответила на агрессивную риторику Китая по поводу ее визита на Тайвань