В Беларуси признали экстремистскими Telegram-стикеры

В Республиканский список экстремистских материалов включили два набора Telegram-стикеров.

В пятницу, 5 августа 2022 года, новостное агентство Sputnik Беларусь сообщило о том, что на территории Республики Беларусь впервые включили в список экстремистских материалов Telegram-стикеры.

Отмечается, что согласное постановлению суда Центрального района города Минска экстремистскими были признаны стикеры «Luka» и «Sasha 3%», что грозит уголовной ответственностью по статье 361-1 УК РБ использующим данные наборы пользователям мессенджера Telegram.