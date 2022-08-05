В Беларуси признали экстремистскими Telegram-стикеры

В Республиканский список экстремистских материалов включили два набора Telegram-стикеров.

В пятницу, 5 августа 2022 года, новостное агентство Sputnik Беларусь сообщило о том, что на территории Республики Беларусь впервые включили в список экстремистских материалов Telegram-стикеры.

Отмечается, что согласное постановлению суда Центрального района города Минска экстремистскими были признаны стикеры «Luka» и «Sasha 3%», что грозит уголовной ответственностью по статье 361-1 УК РБ использующим данные наборы пользователям мессенджера Telegram.

Опубликовано: Диана Мудреченко

 

Ремонт и модернизация диодных фар и фонарей авто


 

 

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