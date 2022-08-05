Fox News: Байден не сможет участвовать в выборах президента США в 2024 году
Американский телеканал Fox News утверждает, что Джо Байден не сможет принять участие в следующих выборах президента.
5 августа телеведущий американского канала Fox News Карл Роув сообщил, что демократическая партия США не допустил Джо Байдена к участию в следующих выборах, которые состоятся в 2024 году. По мнению Роува, американские демократы понимают, что Байдену уже 82 года, и его способность справляться с должностью президента крайне сомнительна уже сейчас.
При этом Карл Роув уверен, что демократическая партия Соединённых Штатов сможет убедить Джо Байдена не участвовать в американских выборах президента в 2024 году.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
-
Соседов, Боня и Проклова поделились мнением по поводу выхода Вайкуле на литовскую сцену с флагом Украины
Музыкальный критик Сергей Соседов, актриса Елена Проклова и ведущая Виктория Боня рассказали, как отнеслись к поступку латвийской певицы Лаймы Вайкуле, когда та на концерте в литовском городе Плага вынесла на сцену украинский флаг.Подробнее...
-
-
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
ФСБ России предотвратила теракт «Правого сектора» в Черкесске
Путин прибыл в Сочи для встречи с президентом Турции Эрдоганом
Amnesty International: ВС Украины используют запрещённые методы ведения войны
Лукашенко дал гражданство семье мальчика из Латвии, который взял у него интервью
Пелоси ответила на агрессивную риторику Китая по поводу ее визита на Тайвань