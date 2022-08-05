Fox News: Байден не сможет участвовать в выборах президента США в 2024 году

Американский телеканал Fox News утверждает, что Джо Байден не сможет принять участие в следующих выборах президента.

5 августа телеведущий американского канала Fox News Карл Роув сообщил, что демократическая партия США не допустил Джо Байдена к участию в следующих выборах, которые состоятся в 2024 году. По мнению Роува, американские демократы понимают, что Байдену уже 82 года, и его способность справляться с должностью президента крайне сомнительна уже сейчас.

При этом Карл Роув уверен, что демократическая партия Соединённых Штатов сможет убедить Джо Байдена не участвовать в американских выборах президента в 2024 году.