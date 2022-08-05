Савичева сообщила в интервью Муз PRO-новости, что не может уйти с российской сцены, несмотря на то, что её дочь живёт в Португалии
Дочь певицы Юлии Савичевой живёт в Португалии с дедушкой и бабушкой. Артистка не может видеть ребёнка часто, но со сцены уходить не думает.
Звезда российской сцены Юлия Савичева сообщила о сложном выборе между семьей и карьерой.
Юлия Станиславовна Савичева - российская эстрадная певица, выпускница и финалистка телепроекта «Фабрика звёзд 2», участница конкурса "Евровидение 2004", актриса.
Дочери Савичевой 5 лет, а живёт девочка в Португалии вместе с бабушкой и дедушкой. Знаменитость не имеет возможности часто видится со своей наследницей, но переезжать на ПМЖ в Европу певица не планирует.
В интервью "Муз PRO-новости" селебрити заявила, что об её уходе со сцены речи идти не может, так как она без этого просто не выживет.
Я - стопроцентный артист. Я не могу без сцены. Я буду просто несчастна, если выберу что-то одно. Я, конечно, хотела бы, чтобы мы всей семьей были постоянно в Португалии и я прилетала работать в Россию.
К слову, в июне прошлого года известная исполнительница стала оформлять документацию с целью получения вида на жительство в Португалии.
Заметим, что Юлия состоит в браке с Александром Аршиновым.
Александр Аршинов - российский музыкант, композитор и певец. Наиболее известен как создатель музыкальных хитов для своей супруги, Юлии Савичевой.
Дочка Аня живёт с родителями Савичевой, так как отец и мать - творческие люди, а характер работы у них разъездной, что не подходит ребёнку.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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