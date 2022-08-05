Bloomberg: Первый южнокорейский лунный орбитальный аппарат запущен в космос

Южная Корея присоединилась к работе с полетом на Луну и запустила своего первого лунного орбитального аппарата аэрокосмической компанией Илона Маска SpaceX.

Данури, что означает “наслаждайся Луной”, был доставлен на ракете Falcon 9, запущенной с мыса Канаверал во Флориде аэрокосмической компанией Илона Маска SpaceX в четверг.

Он намерен выйти на орбиту Луны в декабре.

“Это очень важная веха в истории корейских космических исследований”, - сказал Ли Санг-Рю, президент Корейского института аэрокосмических исследований, в видеоролике, показанном перед запуском.

В течение годичной миссии Danuri будет использовать шесть различных приборов для проведения исследований, включая исследование лунной поверхности для определения потенциальных мест посадки для будущих миссий.

Один из инструментов будет оценивать устойчивую к сбоям сетевую космическую связь, которая, по данным министерства науки Южной Кореи, является первой в мире.

Министерство добавило, что Danuri, на строительство которого ушло семь лет, также попытается разработать беспроводную интернет-среду для подключения спутников или исследовательских космических аппаратов.

Запуск происходит на фоне того, что Южная Корея ускоряет свою космическую программу, стремясь отправить зонд на Луну к 2030 году и присоединиться к девяти странам, работающим над проектом Artemis, направленным на высадку на Луну к 2024 году.

“Если эта миссия увенчается успехом, Южная Корея станет седьмой страной в мире, запустившей беспилотный зонд на Луну”, - сообщил агентству AFP представитель Корейского института аэрокосмических исследований.

Космические запуски уже давно являются чувствительной проблемой на Корейском полуострове, где Северная Корея сталкивается с международными санкциями из-за своей программы создания баллистических ракет с ядерным вооружением.

В июне Южная Корея запустила свою первую отечественную космическую ракету–носитель "Нури".