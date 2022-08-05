МИД Китая: Пекин введёт санкции против Нэнси Пелоси и её родственников

Пресс-служба МИД Китая анонсировала санкции против спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси.

Днём пятницы Министерство иностранных дел Китая опубликовало пресс-релиз, в котором сообщило о скором введении персональных санкций против американского политика Нэнси Пелоси. Под новые китайские санкции подпадают также близкие родственники Пелоси и её ближайшее окружение.

В пресс-релизе МИД Китая утверждается, что поводом для введения новых персональных санкций против Нэнси Пелоси и её близких является её недавняя поездка на Тайвань.