МИД Китая: Пекин введёт санкции против Нэнси Пелоси и её родственников
Пресс-служба МИД Китая анонсировала санкции против спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси.
Днём пятницы Министерство иностранных дел Китая опубликовало пресс-релиз, в котором сообщило о скором введении персональных санкций против американского политика Нэнси Пелоси. Под новые китайские санкции подпадают также близкие родственники Пелоси и её ближайшее окружение.
В пресс-релизе МИД Китая утверждается, что поводом для введения новых персональных санкций против Нэнси Пелоси и её близких является её недавняя поездка на Тайвань.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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