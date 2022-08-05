МИД КНР вводит санкции против Нэнси Пелоси и её семьи из-за визита на Тайвань

Министерство иностранных дел Китая вводит санкции в отношении Нэнси Пелоси и членов её семьи в ответ на посещение с рабочим визитом Тайваня.

В пятницу, 5 августа 2022 года, пресс-служба Министерства иностранных дел Китайской Народной Республики сообщила о введении санкций в отношении спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, а также её ближайших родственников.

Сотрудники китайского внешнеполитического ведомства пояснили, что данное решение было принято в связи с визитом Пелоси в Тайбэй, что поставило под угрозу безопасность в Тайваньском проливе, а также нанесло удар по принципу «одного Китая».