Минсельхоз РФ: Россия рискует не выполнить норму по урожаю зерна

Министерство сельского хозяйства РФ сообщило о рисках невыполнения норм по урожаю зерна в этом году.

Днём пятницы пресс-служба Министерства сельского хозяйства России сообщила, что в ведомстве видят существенные риски, согласно котором российское государство вероятнее всего не выполнит годовую норму зерна в 130 миллионов тонн.

По данным пресс-службы Минсельхоза России, внутренний рынок страны будет обеспечен зерновыми культурами, однако Москва может скорректировать свои планы по поставке 50 миллионов тонн зерна на экспорт.