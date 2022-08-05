Минсельхоз РФ: Россия рискует не выполнить норму по урожаю зерна
Министерство сельского хозяйства РФ сообщило о рисках невыполнения норм по урожаю зерна в этом году.
Днём пятницы пресс-служба Министерства сельского хозяйства России сообщила, что в ведомстве видят существенные риски, согласно котором российское государство вероятнее всего не выполнит годовую норму зерна в 130 миллионов тонн.
По данным пресс-службы Минсельхоза России, внутренний рынок страны будет обеспечен зерновыми культурами, однако Москва может скорректировать свои планы по поставке 50 миллионов тонн зерна на экспорт.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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