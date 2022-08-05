Bloomberg: половина стран G20 не поддерживает США в жалении изолировать Россию

Издание Bloomberg сообщает, что не менее половины стран-участниц "Большой двадцатки" против желания США изолировать Россию.

По данным американской газеты Bloomberg, не менее половины государств из числа организации G20 выступают против замысла Соединённых Штатов ограничить Россию с целью ввержения её в изоляцию на фоне российской спецоперации в Украине. Журналисты Bloomberg сообщают, что многие страны "Большой двадцатки" чувствуют историческую связь с Москвой и не хотят разрывать с ней сотрудничество.

Также в Bloomberg напомнили, что большинство антироссийских инициатив вроде введения потолка цен на нефть из России лоббируется странами G7, в то время как многие члены G20 не позволят таким планам "Большой семёрки" осуществиться.