Bloomberg: половина стран G20 не поддерживает США в жалении изолировать Россию

Издание Bloomberg сообщает, что не менее половины стран-участниц "Большой двадцатки" против желания США изолировать Россию.

По данным американской газеты Bloomberg, не менее половины государств из числа организации G20 выступают против замысла Соединённых Штатов ограничить Россию с целью ввержения её в изоляцию на фоне российской спецоперации в Украине. Журналисты Bloomberg сообщают, что многие страны "Большой двадцатки" чувствуют историческую связь с Москвой и не хотят разрывать с ней сотрудничество.

Также в Bloomberg напомнили, что большинство антироссийских инициатив вроде введения потолка цен на нефть из России лоббируется странами G7, в то время как многие члены G20 не позволят таким планам "Большой семёрки" осуществиться.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

Ремонт и модернизация диодных фар и фонарей авто


 

 

{[{ article.headline1 }]}

Фото статьи
{[{ article.mainImage.comment }]}

{[{ article.headline2 }]}

Опубликовано: {[{ article.author }]}

Вам может быть интересно:
 

 

 