Песков: Франция является недружественной страной для России

Дмитрий Песков утверждает, что Франция является недружественной страной для России из-за антироссийской внешней политики Парижа.

5 августа глава пресс-службы московского Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Россия рассматривает Францию как недружественное государство из-за внешнеполитического поведения Парижа, который поддерживает антироссийские санкции Евросоюза и стран НАТО в условиях спецоперации в Украине.

Также Песков отметил, что Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон могут созвониться по телефону в любой момент, как это было ранее, однако пока в этом нет необходимости.