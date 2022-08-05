Песков: Франция является недружественной страной для России
Дмитрий Песков утверждает, что Франция является недружественной страной для России из-за антироссийской внешней политики Парижа.
5 августа глава пресс-службы московского Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Россия рассматривает Францию как недружественное государство из-за внешнеполитического поведения Парижа, который поддерживает антироссийские санкции Евросоюза и стран НАТО в условиях спецоперации в Украине.
Также Песков отметил, что Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон могут созвониться по телефону в любой момент, как это было ранее, однако пока в этом нет необходимости.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
-
-
Соседов, Боня и Проклова поделились мнением по поводу выхода Вайкуле на литовскую сцену с флагом Украины
Музыкальный критик Сергей Соседов, актриса Елена Проклова и ведущая Виктория Боня рассказали, как отнеслись к поступку латвийской певицы Лаймы Вайкуле, когда та на концерте в литовском городе Плага вынесла на сцену украинский флаг.Подробнее...
-
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
ФСБ России предотвратила теракт «Правого сектора» в Черкесске
Соседов, Боня и Проклова поделились мнением по поводу выхода Вайкуле на литовскую сцену с флагом Украины
Amnesty International: ВС Украины используют запрещённые методы ведения войны
Путин прибыл в Сочи для встречи с президентом Турции Эрдоганом
Пелоси ответила на агрессивную риторику Китая по поводу ее визита на Тайвань