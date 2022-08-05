Китай объявил о введении санкций в отношении Нэнси Пелоси

Китай объявил в пятницу, о «введении санкций » в отношении лидера американских депутатов Нэнси Пелоси и ее «близких родственников» после ее визита на Тайвань.

Своим визитом Нэнси Пелоси «серьезно вмешалась во внутренние дела Китая и подорвала его суверенитет и территориальную целостность», заявили в МИД КНР.

Подробности санкций пока не называются. Известно, что посла КНР в Вашингтоне вызвали в Госдепартамент США.

Тем временем Китай начал широкомасштабные маневры в Тайваньском проливе у берегов острова, котороый отказывается соблюдат принцип единого "Китая". Авиация и корабли КНР прошли в пятницу в серединной зоне пролива, вызвав негодования в Тайбэе и Вашингтоне.

