Китай объявил о введении санкций в отношении Нэнси Пелоси
Китай объявил в пятницу, о «введении санкций » в отношении лидера американских депутатов Нэнси Пелоси и ее «близких родственников» после ее визита на Тайвань.
Своим визитом Нэнси Пелоси «серьезно вмешалась во внутренние дела Китая и подорвала его суверенитет и территориальную целостность», заявили в МИД КНР.
Подробности санкций пока не называются. Известно, что посла КНР в Вашингтоне вызвали в Госдепартамент США.
Тем временем Китай начал широкомасштабные маневры в Тайваньском проливе у берегов острова, котороый отказывается соблюдат принцип единого "Китая". Авиация и корабли КНР прошли в пятницу в серединной зоне пролива, вызвав негодования в Тайбэе и Вашингтоне.
Опубликовано: Тарас Медведев
-
-
Соседов, Боня и Проклова поделились мнением по поводу выхода Вайкуле на литовскую сцену с флагом Украины
Музыкальный критик Сергей Соседов, актриса Елена Проклова и ведущая Виктория Боня рассказали, как отнеслись к поступку латвийской певицы Лаймы Вайкуле, когда та на концерте в литовском городе Плага вынесла на сцену украинский флаг.Подробнее...
-
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
ФСБ России предотвратила теракт «Правого сектора» в Черкесске
Соседов, Боня и Проклова поделились мнением по поводу выхода Вайкуле на литовскую сцену с флагом Украины
Amnesty International: ВС Украины используют запрещённые методы ведения войны
Путин прибыл в Сочи для встречи с президентом Турции Эрдоганом
Пелоси ответила на агрессивную риторику Китая по поводу ее визита на Тайвань