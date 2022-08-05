Мельник возмущён нежеланием Германии проводить выставку разбитых танков РФ
Экс-посол Украины в Германии Андрей Мельник не согласен с решением правительства ФРГ не проводить выставку разбитых российских танков в Берлине.
В пятницу бывший украинский посол в Германии Андрей Мельник заявил, что считает настоящим скандалом решение правительства Германии не проводить на территории Берлина выставку уничтоженных в Украине российских танков.
Пользователи социальных сетей широко раскритиковали поведение Андрея Мельника, предложив ему "потопать ножкой". Некоторые юзеры интернет-пространства высказали слова возмущения в адрес Андрея Мельника, напомнив о том, что Германия и так оказывает большую поддержку Украине.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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