Песков заявил, что Франция является недружественной страной для России

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал Францию недружественной для России страной.

В пятницу, 5 августа 2022 года, глава пресс-службы Кремля Дмитрий Песков оценил возможность проведения телефонных переговоров между президентами РФ Владимиром Путиным и Франции Эммануэля Макрона.

Согласно словам Пескова, Франция является недружественным государством Российской Федерации, однако в случае возникновения необходимости, телефонный разговор между Москвой и Парижем будет согласован.

Опубликовано: Диана Мудреченко

 

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