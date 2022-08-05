Песков заявил, что Франция является недружественной страной для России
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал Францию недружественной для России страной.
В пятницу, 5 августа 2022 года, глава пресс-службы Кремля Дмитрий Песков оценил возможность проведения телефонных переговоров между президентами РФ Владимиром Путиным и Франции Эммануэля Макрона.
Согласно словам Пескова, Франция является недружественным государством Российской Федерации, однако в случае возникновения необходимости, телефонный разговор между Москвой и Парижем будет согласован.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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