WP: США выразили протест послу Китая из-за учений КНР вокруг Тайваня

Американская газета Washington Post сообщает, что Белый дом вызвал посла Китая, чтобы выразить протест в связи с учениями китайской армии возле Тайваня.

Информагентство The Washington Post сообщает, что представитель администрации президента США Джон Кирби заявил о том, что в Белый дом вызывали посла Китая, которому был заявлен протест из-за активизации военных учений армии КНР вокруг острова Тайвань.

По словам Кирби, Соединённые Штаты не относятся легкомысленно к китайским учениям возле Тайваня и рассматривают их как существенную эскалацию в регионе.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

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