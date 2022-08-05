WP: США выразили протест послу Китая из-за учений КНР вокруг Тайваня
Американская газета Washington Post сообщает, что Белый дом вызвал посла Китая, чтобы выразить протест в связи с учениями китайской армии возле Тайваня.
Информагентство The Washington Post сообщает, что представитель администрации президента США Джон Кирби заявил о том, что в Белый дом вызывали посла Китая, которому был заявлен протест из-за активизации военных учений армии КНР вокруг острова Тайвань.
По словам Кирби, Соединённые Штаты не относятся легкомысленно к китайским учениям возле Тайваня и рассматривают их как существенную эскалацию в регионе.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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