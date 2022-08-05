Кевин Спейси задолжал продюсерам «Карточного домика» $31 миллион

Актеру придется компенсировать существенные убытки, понесенные его уходом из сериала после обвинений в сексуальных домогательствах.

Актер Кевин Спейси  должен будет выплатить почти 31 миллион долларов компании-производителю сериала « Карточный домик», откуда он ушел после обвинений в сексуальных домогательствах, постановил в четверг суд, отклонив апелляцию Спейси.

Актер, дважды обладатель премии «Оскар» за фильмы «Красота по-американски» и «Обычные подозреваемые», находится под следствием в Соединенном Королевстве за четыре факта сексуальных домогательства к трем мужчинам.

MRC, продюсерская компания сериала «Карточный домик» о политических интригах в Вашингтоне, требовала возмещения упущенной выгоды,  связанной с уходом актера. Это вынудило компанию пересмотреть содержание шестого сезона сериала, в котором Кевин Спейси сыграл главную роль недобросовестного политика Фрэнка Андервуда.

Опубликовано: Тарас Медведев

 

Ремонт и модернизация диодных фар и фонарей авто


 

 

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