Кевин Спейси задолжал продюсерам «Карточного домика» $31 миллион
Актеру придется компенсировать существенные убытки, понесенные его уходом из сериала после обвинений в сексуальных домогательствах.
Актер Кевин Спейси должен будет выплатить почти 31 миллион долларов компании-производителю сериала « Карточный домик», откуда он ушел после обвинений в сексуальных домогательствах, постановил в четверг суд, отклонив апелляцию Спейси.
Актер, дважды обладатель премии «Оскар» за фильмы «Красота по-американски» и «Обычные подозреваемые», находится под следствием в Соединенном Королевстве за четыре факта сексуальных домогательства к трем мужчинам.
MRC, продюсерская компания сериала «Карточный домик» о политических интригах в Вашингтоне, требовала возмещения упущенной выгоды, связанной с уходом актера. Это вынудило компанию пересмотреть содержание шестого сезона сериала, в котором Кевин Спейси сыграл главную роль недобросовестного политика Фрэнка Андервуда.
Опубликовано: Тарас Медведев
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