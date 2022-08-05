Была альтернатива: какое другое название вместо СССР придумал Ленин, почему оно не прижилось
Он ратовал за то, чтобы назвать молодую страну Союзом советских республик Европы и Азии, и дать всем государствам в ней равные права.
Кажется, что название страны - Союз Советских Социалистических республик - существовало всегда. Но не все знают, что были и другие варианты. Сто лет назад, в сентябре 1922-го, Ленин писал письмо Л. Розенфельду – Каменеву, в котором отмечал о согласии Сталина с некоторыми изменениями.
В частности, редакция подразумевала такое название, как Союз советских республик Европы и Азии. Хотя в письме это словосечание использовалось очень активно, реально оно «не прижилось». Вариант СССР больше подошел для человеческого восприятия.
С одной стороны, предложение Ленина точнее описывало действительность. А Сталин считал: республики могут сформировать союз, но должны остаться автономными - эта идея называлась "планом автономизации". Ленин был против: вождю не понравилась как форма изложения мыслей, так и методы воплощения идей.
По словам Ленина, принципиальная разница в том, что его предложение позволяет уравнять страны в своих правах. Но для Сталина Союз Европы и Азии был невыгоден.
По плану Джугашвили, мощное государство должно состоять из нескольких, однако главенствующей державой должна оставаться Россия, а главной столицей - Москва. Остальные государства предполагались стать «дочерними».
То есть, Ленин выступал за союз держав на равных, Сталин – за формирование дружественных России «младших братьев». Детищем Сталина и является и план «автономизации».
Ленинское название, как показала история, кануло в Лету. Мечты об интернационализме, равенстве наций воплотились лишь частично. В СССР не было явной дискриминации какого-либо из народов, но никто и не скрывал факта, что всем «заправляют» русские.
И всем руководила именно Москва: представить, что столица СССР могла находиться где-то в Тбилиси или Ереване, было невозможно. Москва решала все вопросы, касающиеся и России, и других стран. Она сосредоточила всю мощь и силу, ресурсы, которые давал союз..
Естественно, «младших братьев» Москва никак не обижала, но иностранцы воспринимали СССР как Москву: для них эти слова были синонимами.
Именно Москва конкурировала со всем окружающим миром. Она была главным местом, куда стекались умы, ценные кадры из всех союзных республик.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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