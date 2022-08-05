Джонни Депп снова в эпицентра скандала: актера обвиняют в краже текста для песни у заключённого
Джонни Деппа и британского гитариста Джеффа Бека обвиняют в плагиате. Текст для одной из песен был якобы украден у заключённого одной из американских тюрем.
Не успел Джонни Депп оправится после суда с Эмбер Хёрд, как снова попал в эпицентр скандала. Популярного актёра и гитариста-виртуоза Джеффа Бека обвинили в краже слов одной из песен их совместного альбома "18".
Речь идёт о стихотворении, написанном в середине прошлого века Слимом Уилсоном, который отбывал наказание за убийство и вооружённое ограбление. В середине 70-х его товарищ, Борис Джексон, опубликовал стих в своей книге.
Теперь Джексон обвиняет Деппа и Бека в плагиате, утверждая, что нашёл только две строчки, которые отличают песню от стихотворения Уилсона.
Опубликовано: Максим Алексеев
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