Ким Кардашьян раскрыла тайну идеально плоского живота: понадобилась болезненная процедура
В мае 2022-го года Ким очень сильно похудела для того, чтобы надеть платье Мэрилин Монро на бал Met Gala.
Ким Кардашьян рассказала, как ей удалось добиться максимально плоского живота: в этом помогла довольно болезненная аппаратная процедура, сообщает Рамблер со ссылкой на People.
41-летняя звезда реалити выложила в соцсетях фото, где видно, как после манипуляций сильно покраснела кожа.
«Это все меняет правила игры. Чтобы подтянуть живот, я сделала лазер Morpheus. Думаю, что это мой любимый лазер. Он болезненный, но это того стоит», — написала Кардашьян.
В мае 2022-го года Ким очень сильно похудела для того, чтобы надеть платье Мэрилин Монро на бал Met Gala. Хотя звезда реалити сумела скинуть 7 килограммов, арендованное платье все равно оказалось ей мало.
Наряд Ким вернула в ненадлежащем виде: платье самой знаменитой в мире блондинки разошлось по швам, а также протерлось в нескольких местах и утратило несколько декоративных кристаллов.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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