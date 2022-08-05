МИД КНР: Китай прекращает диалог с США на уровне военных командований
Министерство иностранных дел Китая сообщает, что Пекин приостанавливает диалог с США на уровне региональных командований армиями.
5 августа Министерство иностранных дел Китая сообщило, что официальный Пекин решил приостановить диалог с США на уровне военных региональных командований. Также китайские военные отменили плановую встречу с представителями американского Пентагона.
В МИД Китая утверждают, что данные решения являются закономерной реакцией Пекина на поездку Нэнси Пелоси на Тайвань, которая отныне также подпадает под новые китайские санкции наряду с членами её семьи и близким окружением.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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