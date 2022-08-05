Лукашенко дал гражданство семье мальчика из Латвии, который взял у него интервью
Президент Беларуси Александр Лукашенко предоставил гражданство семье Ильи Карозы из Латвии, который взял у него интервью.
Газета «СБ.Беларусь сегодня» 5 августа сообщила о том, что Александр Лукашенко предоставил белорусское гражданство семье Ильи Карозы, который взял интервью у Лукашенко на открытии «Славянского базара» в Витебске.
Ранее белорусский госканал ОНТ сообщал, что семья Ильи переехала из Латвии в Беларусь из-за скандала, начавшегося после того, как мальчик взял интервью у президента РБ.
Тогда Александр Лукашенко заявлял, что учащиеся рижской детской Академии радио и телевидения и их родственники могут предоставить белорусское гражданство по упрощенному методу.
В газете уточняется, что справки о белорусском гражданстве мама, младший брат и младшая сестра Ильи получили в УВД Витебского облисполкома.
Также им выдали документы для оформления паспортов.
Опубликовано: Евгений Прокофьев
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