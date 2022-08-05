Путин прибыл в Сочи для встречи с президентом Турции Эрдоганом
Владимир Путин прибыл в курортный город Сочи, где намерен провести рабочую встречу с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом.
Днём пятницы Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин уже прибыл в Сочи, где намерен провести рабочую встречи с президентом Турции Тайипом Эрдоганом, который прилетит из Стамбула. По словам Пескова, разговор Путина и Эрдогана пройдёт за закрытыми дверями вместе с сопровождающими политиков делегациями.
Ожидается, что Владимир Путин и Тайип Эрдоган обсудят проблематику украинского кризиса и вопрос вывоза зерна из Украины в соответствии с результатами переговоров между Москвой, Киевом, Турцией и делегатами от ООН.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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