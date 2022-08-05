Соседов, Боня и Проклова поделились мнением по поводу выхода Вайкуле на литовскую сцену с флагом Украины

Музыкальный критик Сергей Соседов, актриса Елена Проклова и ведущая Виктория Боня рассказали, как отнеслись к поступку латвийской певицы Лаймы Вайкуле, когда та на концерте в литовском городе Плага вынесла на сцену украинский флаг.

Музыкальный критик Сергей Соседов, ведущая телевидения Виктория Боня и актриса Елена Проклова высказали своё мнение по поводу поступка латвийской исполнительницы Лаймы Вайкуле, которая та развернула украинский флаг во время своего выступления в городе Паланга, который находится на территории Литвы.

Соседов убеждён, что прибалтийская певица не понимает, что происходит вокруг, по этой причине ей не следует "влезать в политику". Критик высказал предположение, что знаменитость поступила так, чтобы разозлить жителей России.

Проклова призвала не осуждать латвийскую артистку, не зная причин совершённого ею поступка.

Во-первых, надо понять: почему, зачем Лайма Вайкуле это сделала? Может быть, у нее с Украиной связаны какие-то личные важные вещи. Вы знаете, судить лучше всего. Мне кажется, осуждение в любом варианте - это не самый лучший способ жить», — заявила актриса.

Боня убеждена, что Вайкуле сделала это из-за давления общества, требующего высказать свою позицию относительно ситуации в Украине. Телеведущая заявляет, что исполнительница вправе поднимать флаг любой страны, но и люди могут реагировать на такое действие по-разному.