МИД Китая: против Нэнси Пелоси и её семьи будут введены санкции из-за визита на Тайвань

Министерство иностранных дел Китая пообещал ввести санкции против спикера палаты представителей и её семьи из-за скандального визита на Тайвань.

Пекин введёт персональные санкции против спикера палаты представителей США и её родственников. Об этом в своём сообщении заявили в МИД Китая.

"Пелоси прибыла на Тайвань несмотря на серьёзную озабоченность и протесты со стороны Китая, осуществила жесткое вмешательство во внутреннюю политику Китая, нанесла серьёзный ущерб государственному суверенитету и территориальной целостности страны. " - подчеркнули в сообщении. 

Подчёркивается, что спикер палаты представителей нанесла серьёзный удар по достигнутым ранее договорённостям между Вашингтоном и Пекином, подразумевающими неукоснительное соблюдение принципов "одного Китая". Ненси Пелоси своим визитом поставила под угрозу мир и стабильность в Тайваньском проливе. 

Решение о введении санкций против высокопоставленной американской чиновницы принималось на основании соответствующего китайского законодательства.  

Опубликовано: Максим Алексеев

 

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