МИД России объявил 14 дипломатов Болгарии персонами нон грата

Пресс-служба российского МИДа анонсировала высылку четырнадцати болгарских дипломатов из страны.

Министерство иностранных дел РФ уведомляет, что сегодня послу Болгарии в России было доложено о том, что Москва признала 14 болгарских дипломатов персонами нон грата и настаивает на их немедленном отъезде из России.

В российском МИДе уточнили, что решение о высылке болгарских дипломатов из России является ответной реакцией на решение Софии признать персонами нон грата российских дипломатов, что не способствует развитию болгарско-российских дипломатических отношений.