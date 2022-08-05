Киану Ривз сыграет редкую телевизионную роль в историческом триллере
В основу фильма лег рассказ Эрика Ларсона о ярмарке в стиле романа, права на эту книгу приобрел ДиКаприо.
Киану Ривз сыграет главную роль в телеадаптации «Дьявола в белом городе», популярном документальном триллере об амбициях, убийце и Всемирной выставке 1893 года в Чикаго.
В частности, Ривз доверили роль Дэниела Х. Бернхэма, архитектора, «пытающегося оставить след в истории» своими проектами для ярмарки.
В основу фильма лег рассказ Эрика Ларсона о ярмарке в стиле романа, официально называвшейся Всемирной колумбийской выставкой, опубликованный в 2003 году.
Голливудские актеры обсудили книгу, и Леонардо ДиКаприо приобрел права на нее в 2010 году - с целью сыграть Холмса в версии для большого экрана.
А режиссером должен был стать Мартин Скорсезе. Скорсезе, ДиКаприо и Ривз входят в число продюсеров сериала. Сыграет ли в фильме сам ДиКаприо, неизвестно - так же, как и дата выхода ленты.
Холмс, урожденный Герман Вебстер Маджетт, был связан с рядом убийств и признался в них. Он был осужден и приговорен к смертной казни только за один раз и казнен в 1896 году.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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