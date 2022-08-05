Киану Ривз сыграет редкую телевизионную роль в историческом триллере

В основу фильма лег рассказ Эрика Ларсона о ярмарке в стиле романа, права на эту книгу приобрел ДиКаприо.

Киану Ривз сыграет главную роль в телеадаптации «Дьявола в белом городе», популярном документальном триллере об амбициях, убийце и Всемирной выставке 1893 года в Чикаго.

В частности, Ривз доверили роль Дэниела Х. Бернхэма, архитектора, «пытающегося оставить след в истории» своими проектами для ярмарки.

В основу фильма лег рассказ Эрика Ларсона о ярмарке в стиле романа, официально называвшейся Всемирной колумбийской выставкой, опубликованный в 2003 году.

Голливудские актеры обсудили книгу, и Леонардо ДиКаприо приобрел права на нее в 2010 году - с целью сыграть Холмса в версии для большого экрана.

А режиссером должен был стать Мартин Скорсезе. Скорсезе, ДиКаприо и Ривз входят в число продюсеров сериала. Сыграет ли в фильме сам ДиКаприо, неизвестно - так же, как и дата выхода ленты.

Холмс, урожденный Герман Вебстер Маджетт, был связан с рядом убийств и признался в них. Он был осужден и приговорен к смертной казни только за один раз и казнен в 1896 году.