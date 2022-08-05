МИД России выслал четырнадцать дипломатов Болгарии

МИД России вызвало посла Болгарии Атанаса Крыстина для вручения ему ноты об объявлении персонами нон грата 14 болгарских дипломатов.

В пятницу, 5 августа 2022 года, пресс-служба Министерства иностранных дел РФ сообщила об объявлении 14 сотрудников дипмиссии Болгарии в России персонами нон грата и высылки их из страны.

Представители российского внешнеполитического ведомства отметили, что не считают недружественные шаги Болгарии в отношении РФ отвечающими общенациональным интересам болгарского народа.

Опубликовано: Диана Мудреченко

 

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