Демократы не так глупы: американский аналитик исключил участие Байдена в президентских выборах
Ведущий Fox News Карл Роув полностью исключает участие Джозефа Байдена в выборах президента США.
Карл Роув убеждён в том, что возраст и кондиции не позволят Джозефу Байдену пойти на второй президентский срок. По его словам демократы не настолько глупы, чтобы снова выдвинуть от себя 82-летнего человека, который и двух предложений сложить не может.
Роув предположил, что даже если Байден вопреки мнению партии захочет пойти на выборы, за него никто не проголосует. Выбор будет сделан в пользу более молодого поколения.
"Рейтинг Байдена стремительно падает. Демократы видят эти цифры. Они найдут способ объяснить ему, что не стоит выдвигаться на второй срок" - подытожил Роув
Полемика вокруг переизбрания Байдена в американских СМИ началась после того, как пресс-секретарь Белого Дома Катрин Жан-Пьер сообщила, что на фоне падения ВВП США и снижающихся рейтингов доверия населения, Байден принял решение идти на выборы президента в 2024 году.
Опубликовано: Максим Алексеев
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