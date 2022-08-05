Демократы не так глупы: американский аналитик исключил участие Байдена в президентских выборах

Ведущий Fox News Карл Роув полностью исключает участие Джозефа Байдена в выборах президента США.

Карл Роув убеждён в том, что возраст и кондиции не позволят Джозефу Байдену пойти на второй президентский срок. По его словам демократы не настолько глупы, чтобы снова выдвинуть от себя 82-летнего человека, который и двух предложений сложить не может.

Роув предположил, что даже если Байден вопреки мнению партии захочет пойти на выборы, за него никто не проголосует. Выбор будет сделан в пользу более молодого поколения.

"Рейтинг Байдена стремительно падает. Демократы видят эти цифры. Они найдут способ объяснить ему, что не стоит выдвигаться на второй срок" - подытожил Роув

Полемика вокруг переизбрания Байдена в американских СМИ началась после того, как пресс-секретарь Белого Дома Катрин Жан-Пьер сообщила, что на фоне падения ВВП США и снижающихся рейтингов доверия населения, Байден принял решение идти на выборы президента в 2024 году.