Заговорщики намеревались привлечь армию для госпереворота в Беларуси

Для реализации своих целей Юрий Зенкович и его единомышленники пытались привлечь Вооруженные силы Беларуси, сообщил подсудимый на процессе в пятницу.

В качестве доказательств обвинение представило на процессе на Зенковичем записи его переговоров с другими заговорщиками.

В стенограмме этой беседы подсудимый говорит о вооруженных отрядах и складах с вооружением, которое было заранее собрано для силового захвата власти. 
Зенкович не отрицал западную поддержку, в том числе, среди силовых структур США.

В госперевороте были замешаны и белорусские военные. По утверждению Зенковича планировалось подкупить руководство воинских частей под Минском и в Марьиной Горке. Причем со слов собеседника Юрия Зенковича, заинтересованность проявили не только действующие военнослужащие, но и отставные.

Опубликовано: Тарас Медведев

 

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