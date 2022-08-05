Заговорщики намеревались привлечь армию для госпереворота в Беларуси

Для реализации своих целей Юрий Зенкович и его единомышленники пытались привлечь Вооруженные силы Беларуси, сообщил подсудимый на процессе в пятницу.

В качестве доказательств обвинение представило на процессе на Зенковичем записи его переговоров с другими заговорщиками.

В стенограмме этой беседы подсудимый говорит о вооруженных отрядах и складах с вооружением, которое было заранее собрано для силового захвата власти.

Зенкович не отрицал западную поддержку, в том числе, среди силовых структур США.

В госперевороте были замешаны и белорусские военные. По утверждению Зенковича планировалось подкупить руководство воинских частей под Минском и в Марьиной Горке. Причем со слов собеседника Юрия Зенковича, заинтересованность проявили не только действующие военнослужащие, но и отставные.