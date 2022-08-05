Еврокомиссия анонсировала введение эмбарго на закупку угля из России

Еврокомиссии заявила, что с 10 августа в странах Евросоюза вступит в силу эмбарго на импорт российского угля.

В пятницу, 5 августа 2022 года, официальный представитель Европейской комиссии Эрик Мамер в ходе брифинга сообщил, что принятое в апреле эмбарго на закупку угля из РФ вступает в силу через пять дней.

Мамер утверждает, что все страны-участницы Европейского союза будут обязаны выполнять запрет на импорт угля из Российской Федерации, несмотря на непрекращающийся рост цен на энергоресурсы в западных государствах.