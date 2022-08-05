Китай остановит сотрудничество с США в нескольких сферах

КНР отменила сотрудничество с Соединенными штатами Америки по вопросам изменения климата из-за визита Пелоси на Тайвань.

МИД КНР 5 августа опубликовало на своем сайте заявление по поводу приостановки сотрудничества с США по некоторым проектам в связи с приездом спикера Палаты представителей американского Конгресса Нэнси Пелоси на Тайвань.

Китай теперь не будет вести переговоры с Вашингтоном по вопросам изменения климата.

В сообщении МИД КНР говорится, что Нэнси Пелоси не учла мнение Китая во время визита в Тайвань.

КНР открыто протестовала против этого и даже угрожала военным ответом. Ранее МИД Китая сообщил, что введет санкции против Нэнси Пелоси и ее семьи.

Также Китай выходит из сотрудничества с США по вопросам уголовно-правовой помощи, возвращения нелегальных мигрантов, борьбы с транснациональной преступностью.