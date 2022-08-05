Китай остановит сотрудничество с США в нескольких сферах
КНР отменила сотрудничество с Соединенными штатами Америки по вопросам изменения климата из-за визита Пелоси на Тайвань.
МИД КНР 5 августа опубликовало на своем сайте заявление по поводу приостановки сотрудничества с США по некоторым проектам в связи с приездом спикера Палаты представителей американского Конгресса Нэнси Пелоси на Тайвань.
Китай теперь не будет вести переговоры с Вашингтоном по вопросам изменения климата.
В сообщении МИД КНР говорится, что Нэнси Пелоси не учла мнение Китая во время визита в Тайвань.
КНР открыто протестовала против этого и даже угрожала военным ответом. Ранее МИД Китая сообщил, что введет санкции против Нэнси Пелоси и ее семьи.
Также Китай выходит из сотрудничества с США по вопросам уголовно-правовой помощи, возвращения нелегальных мигрантов, борьбы с транснациональной преступностью.
Опубликовано: Евгений Прокофьев
-
-
Асмус сочла за комплимент сравнение её подписчиками в соцсетях с героиней из сериала Люся: эпатажной, развязной Ниной
Известная российская актриса Кристина Асмус восприняла за комплимент предположения подписчиков, что в сериале "Люся" сыграла саму себя, так как артистка и её персонаж совершенно разные. Знаменитость - хорошая актриса.Подробнее...
-
Пугачёва приобрела барокамеру за 3 000 000 рублей, но не может воспользоваться ею, так как устройство доставлено в Израиль
Певица Алла Пугачёва решила вплотную заняться здоровьем. Она купила барокамеру, но применить её не может, так как заказ был с доставкой в Израиль, а звёздное семейство уже некоторое время находится в Юрмале.Подробнее...
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
ФСБ России предотвратила теракт «Правого сектора» в Черкесске
Пугачёва приобрела барокамеру за 3 000 000 рублей, но не может воспользоваться ею, так как устройство доставлено в Израиль
Amnesty International: ВС Украины используют запрещённые методы ведения войны
Китай прерывает сотрудничество в США по нескольким направлениям из-за визита Пелоси на Тайвань
Пелоси ответила на агрессивную риторику Китая по поводу ее визита на Тайвань