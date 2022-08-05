Есть или не есть после шести вечера, что об этом думают медики
Если для одних отказ от позднего ужина не проблема, то другие переживают настоящие трудности, к тому же и вес уходит медленно.
Метод похудения в виде отказа от приема пищи после шести вечера в чем-то похож на систему интервального голодания. Как и откуда он появился?
В 2016-м японскому ученому Ёсинори Осуми дали Нобелевскую премию за открытие в организме процесса аутофагии. Аутофагия – процесс "поедания" клетками внутриклеточного мусора.
Проводя опыты на пекарских дрожжах, ученый доказал: чем дольше промежуток отказа от еды, тем лучше метаболизм. В результате родилась система интервального голодания. Популярный вариант - 16:8. То есть 16 часов необходимо обходиться без еды (но можно пить воду), а 8 часов - полноценно питаться.
Затем «голодный» интервал сократился, потому что его сочли слишком долгим. В итоге появилась система «Не есть после шести». Как ее переносит организм?
Это стрессовая система, которая нередко приводит к нервным расстройствам. А стресс, как известно, ведет к перееданию и, как следствие, к ожирению. Постоянные срывы вызывают угрызения совести и неуверенности в себе. В итоге получается замкнутый круг.
Какие плюсы от такого плана питания? При грамотном уменьшении калорий вес снижается. К тому же вся съеденная до 18 часов пища перерабатывается организмом.
Кроме того, такая система позволяет настроить режим в питании, улучшить сон, дать отдохнуть пищеварительной системе питания, нормализует гормональный баланс.
Тем не менее, подход должен быть индивидуальным. Но однозначно, что для снижения веса, поддержки здоровья нужно не есть за 3 часа до сна и спать ложиться до 23.00. А также - придерживаться здорового образа жизни, соблюдать принципы правильного питания.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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