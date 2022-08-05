Китай прекратил двусторонние переговоры с США из-за поездки Пелоси на Тайвань
Китай усиливает меры в ответ на визит лидера США Нэнси Пелоси на Тайвань, прекращая переговоры с Соединенными Штатами на нескольких уровнях.
МИД КНР объявил, что диалог между высшими военными представителями обеих сторон и двусторонние переговоры по климату будут приостановлены.
Кроме того, будет приостановлено сотрудничество в борьбе с трансграничной преступностью и незаконным оборотом наркотиков, а также сотрудничество в репатриации мигрантов, въехавших в страну нелегально. Затронуты и переговоры по морской безопасности.
Ограничительные меры объявленные Китаем санкции против Пелоси и ее близких родственников. Отправившись на Тайвань против оппозиции Пекина, лидер США «серьезно вмешалась во внутренние дела Китая», заявила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин. Санкции являются реакцией на «неслыханное провокационное поведение».
Визит Пелоси на Тайвань стал самым высоким визитом США в Тайбэй за четверть века. Коммунистическое руководство отказывается от таких официальных контактов с Тайванем, потому что оно претендует на остров.
Пекин видит самоуправляющийся Тайвань частью Народной Республики, с другой стороны, 23 миллиона тайваньцев считают себя независимыми.
Опубликовано: Тарас Медведев
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