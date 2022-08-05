Для чего в Советском Союзе телевизор накрывали салфеткой

Салфетка на телевизоре была в каждой советской квартире. Для чего так ее использовали?

В СССР были свои необычные и иногда смешные традиции, которые объяснить было сложно, но воспоминание об этом вызывает чувство ностальгии и улыбку. Полотно, которое было красиво расшито красавицей-хозяюшкой на телевизоре - частное явление в любом доме советской семьи. Для чего же делалось такое - для красоты или защита от пыли или это несло какой-то дополнительный смысл?

Советская красота

В советское время, если посмотреть старые квартирные дизайны, все делалось вне гармонии. И хотя, все изготавливали на совесть, в квартире это все выглядело не весьма эстетично. То, что чаще всего можно было увидеть в советском интерьере - большую громоздкую тумбу и пузатый телевизор, которым не могла похвастаться каждая советская семья. И конечно это не всегда выглядело уютно.

Наверное все помнят те детские воспоминания, когда по приезду на дачу к бабушке можно увидеть красивый ковер на всю стену, треугольно сложенные пирамидкой подушки, а также накинутая на них кружевная накрахмаленная накидка. Телевизор безусловно увенчивала белоснежная салфетка. Иногда там располагалась ваза с цветами.

В современном дизайне такого никак не увидеть. И хоть сейчас сложно назвать этот образ стильным или модным, но в каждом сантиметре чувствовалась любовь и забота.

Поэтому, если задать вопрос бабуле, для чего нужна такая салфетка, что она скажет, что это надежная защита от пыли. Так как телевизор был довольно раритетным товаром, то купить его было довольно сложно и берегли его как могли.

Способ от выгорания

Есть разговоры, что такая традиция служила способ защиты кинетоскопа от выгорания. Все дело в том, что при попадании лучей на экране появлялись темные пятна, которые приводил технику в негодность.

Кружевные салфетки, вышитые или связанные крючком, стали появляться в каждом доме, и поверхность массивного ящика стала отличным вариантом для применения!