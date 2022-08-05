У НАСА и Белого дома есть тайные планы на случай выхода России из МКС

НАСА и Белый дом с конца прошлого года тайно разработали планы на случай непредвиденных обстоятельств для Международной космической станции в свете напряженности в отношениях с Россией.

Reuters со ссылкой на собственные источники сообщает, что планы включают вывод всех астронавтов со станции, если Россия внезапно покинет ее.

Предусмотрено поддержание работы МКС без критически важного оборудования, предоставленного российским космическим агентством, и потенциальная утилизации орбитальной лаборатории на несколько лет раньше, чем планировалось изначально.

Руководитель отдела космических операций НАСА Кэти Людерс отмечает, что американская сторона заинтересована в сохранении отношений с Россией, но нужны планы на случай непредвиденных обстоятельств.

МКС спроектирована более 20 лет назад. НАСА предоставляет гироскопы для балансировки космической станции и солнечные батареи для электричества, а Роскосмос контролирует двигательную установку, которая удерживает лабораторию размером с футбольное поле на орбите.

Россия управляет двигателями станции из Москвы, играя ключевую роль в направлении станции в атмосферу Земли в конце ее срока службы.

НАСА поручило нескольким компаниям, включая Boeing, изуить способы управления станцией без российских двигателей. Агентство планирует плавный переход к коммерчески управляемым пунктам назначения на низкой околоземной орбите.

Ранее новый глава российской космической отрасли Юрий Борисов заявил, что любой выход из МКС будет осуществляться в соответствии с обязательствами. Межправительственное соглашение станции требует, чтобы любой партнер уведомлял о своем намерении уйти за год.

Тем временем в июне компания Northrop Grumman впервые использовала модифицированную версию своего грузового космического корабля Cygnus для изменения орбиты космической станции во время стоянки, успешно продемонстрировав потенциальную альтернативу российским двигателям.