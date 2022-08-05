Лиз Трасс предрекла тяжёлую зиму для Великобритании

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс предрекла стране тяжёлую зиму из-за цен на энергоресурсы.

5 августа кандидат в премьер-министры Соединённого Королевства Лиз Трасс в ходе предвыборных дебатов на телеканале Sky News предупредила британцев о трудностях грядущей зимы, вызванными ростом цен на сжиженный природный газ из-за антироссийских санкций.

Трасс заявила, что в случае победы в гонке за пост премьера Великобритании она будет развивать альтернативные источники энергии, а также возобновить добычу газа запрещённым на территории туманного альбиона методом фрекинга.