Посол Мельник требует от властей Берлина устроить выставку с подбитым танком у Российского посольства
Инициаторы выставки в Берлине Энно Ленце и Виланд Гибель из музея Berlin Story Bunker в конце июня подали заявку на проект от имени своего объединения Historiale.
Управление района Митте в Берлине продолжает негативно относиться к просьбе о выставке перед посольством России в Берлине, на которой также хотят продемонстрировать российский танк, подбитый в бою на Украине.
Посол Украины Андрей Мельник резко раскритиковал решение, о котором стало известно в среду. Районное управление выразило обеспокоенность тем, что в таких танках, вероятно, гибли люди, и что выставка затрагивает интересы внешней политики Германии.
Мельник отверг этот аргумент в интервью Tagesspiegel в четверг.
«Уничтоженная российская военная техника, которая будет выставлена в самом сердце Берлина, должна дать людям в Германии непосредственные ощущения жестокой войны», - заявил он,- «Поэтому украинцы в шоке, что районное отделение Митте отклонило это заявление с абсолютно надуманным обоснованием».
Отмена оказалась в центре скандала и украинский посол, который вскоре покидает Берлин раскритиковал ситуацию.
«Поэтому мы призываем районное управление и лично мэра г-жу Гиффи, а также Канцелярию Сената пересмотреть это сомнительное решение и дать разрешение на проведение этой важной выставки», — сказал Мельник.
Отмечается, что разрешения властей на проведение такой выставки, скорее всего не будет.
Опубликовано: Тарас Медведев
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