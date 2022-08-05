Эксперты говорят о риске твиндемии из-за сложного сезона гриппа в Австралии

В Австралии начался сложный сезон гриппа. Тенденции в Южном полушарии традиционно являются предвестниками развития событий в США.

Это не первый случай с начала пандемии Covid, когда эксперты предупреждают о тяжелом сезоне гриппа или даже «твиндемии»: тяжелом сезоне гриппа на фоне зимнего всплеска COVID.

Однако этот год отличается тем, что впервые с начала пандемии в Австралии наблюдается рост гриппа. Медики называют нынешний сезон самым сложным за 5 лет.

Сезон гриппа в Австралии начался раньше, чем обычно. исполнительный медицинский директор по инфекционным заболеваниям и профилактике Advocate Aurora Health в Иллинойсе Роберт Ситронберг говорит, что чем раньше начинается всплеск заболевания, тем больше вреда он наносит населению.

Австралийские органы здравоохранения говорят, что еще слишком рано говорить о том, оказалась ли их вакцина против гриппа подходящей для циркулирующих штаммов гриппа.

Обычно люди ежегодно подвергаются воздействию различных штаммов гриппа, что помогает выработать иммунитет к вирусу.

Но из-за небольшого количества гриппа в последние два сезона этот иммунитет ослаб. По мнению экспертов, наибольшему риску могут подвергаться, маленькие дети, потому что их иммунная система подвергалась еще меньшему воздействию вируса.

Доктор Ситронберг отмечает, что защита от одной вирусной инфекции может помочь защитить от другой и наоборот. Он рекомендует быть в курсе прививок.