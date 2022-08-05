Китай прерывает сотрудничество в США по нескольким направлениям из-за визита Пелоси на Тайвань

5 августа китайские власти заявили, что приостанавливают диалог с США по нескольким вопросам, от изменения климата до военных отношений, а также по борьбе с наркотиками. Причиной назван визит Нэнси Пелоси на Тайвань.

Эти меры, принятые на фоне ухудшения отношений между Пекином и Вашингтоном, являются последними в обещанной серии шагов в отношении Соединенных Штатов.

4 августа Китай начал угрожающие военные учения в шести зонах недалеко от побережья Тайваня, которые продлятся до 7 августа. По словам представителей министерства обороны, над Тайванем также были выпущены ракеты.

Тайвань привел свои вооруженные силы в состояние боевой готовности и провел учения по гражданской обороне, но общее настроение в пятницу оставалось спокойным.

В китайском МИД заявили, что диалог между командующими региональными командами США и Китая и главами оборонных ведомств будет отменен, как и переговоры о военной безопасности на море.

Ведомство заявило, что сотрудничество по вопросам возвращения нелегальных иммигрантов, уголовных расследований, транснациональной преступности, незаконных наркотиков и изменения климата будет приостановлено.

Диалог и обмен мнениями между Китаем и США, особенно по военным вопросам и энергетике, прекращаются. Изменение климата и борьба с нелегальной торговлей наркотиками были теми областями, где страны нашли общий язык.

Приостановка Пекином сотрудничества может иметь серьезные последствия для усилий по достижению прогресса в решении этих вопросов.