По данным Popular Mechanics, российский спутник может шпионить за американским военным спутником
1 августа новый российский спутник «Космос 2558» был запущен с помощью ракеты «Союз-2.1в».
Россия запустила спутник в ту же орбитальную плоскость, что и USA 326, американский военный спутник, запущенный на низкую околоземную орбиту в начале этого года.
Ни Россия, ни США не делятся с общественностью подробностью о своих аппаратах. Но эксперты полагают, что российский спутник будет следить за американским USA 326.
Астроном из Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики Джонатан Макдауэлл полагает, что у российского аппарата есть какая-то сенсорная система, настроенная на слежение за другими спутниками.
Специалист не считает, что речь идет об обычном наблюдательном спутнике, оптимизированном для фотографирования земли.
Преподаватель астродинамики Делфтского технического университета в Нидерландах Марко Лангбрук написал в своем блоге, что запуск нового российского спутника был приурочен к прохождению USA 326 над российским космодромом Плесецк.
Это не первый подобный случай. В 2020 году российский спутник-инспектор под названием «Космос 2542» синхронизировал свою орбиту со спутником USA 245 Национального разведывательного управления США (NRO).
Оснащенный двигателем, который позволяет маневрировать на своей орбите, российский спутник-шпион, вероятно, займёт позицию для наблюдения за другими спутниками, а затем переместится по мере необходимости.
Спутник USA 326 был запущен в феврале с помощью ракеты SpaceX Falcon 9 и имеет секретную миссию по национальной безопасности.
Опубликовано: Светлана Репина
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