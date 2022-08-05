По данным Popular Mechanics, российский спутник может шпионить за американским военным спутником

1 августа новый российский спутник «Космос 2558» был запущен с помощью ракеты «Союз-2.1в».

Россия запустила спутник в ту же орбитальную плоскость, что и USA 326, американский военный спутник, запущенный на низкую околоземную орбиту в начале этого года.

Ни Россия, ни США не делятся с общественностью подробностью о своих аппаратах. Но эксперты полагают, что российский спутник будет следить за американским USA 326.

Астроном из Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики Джонатан Макдауэлл полагает, что у российского аппарата есть какая-то сенсорная система, настроенная на слежение за другими спутниками.

Специалист не считает, что речь идет об обычном наблюдательном спутнике, оптимизированном для фотографирования земли.

Преподаватель астродинамики Делфтского технического университета в Нидерландах Марко Лангбрук написал в своем блоге, что запуск нового российского спутника был приурочен к прохождению USA 326 над российским космодромом Плесецк.

Это не первый подобный случай. В 2020 году российский спутник-инспектор под названием «Космос 2542» синхронизировал свою орбиту со спутником USA 245 Национального разведывательного управления США (NRO).

Оснащенный двигателем, который позволяет маневрировать на своей орбите, российский спутник-шпион, вероятно, займёт позицию для наблюдения за другими спутниками, а затем переместится по мере необходимости.

Спутник USA 326 был запущен в феврале с помощью ракеты SpaceX Falcon 9 и имеет секретную миссию по национальной безопасности.