В Швейцарии попросили местных жителей ограничить потребление воды

Власти города Бютт попросили швейцарцев сократить потребление воды из-за аномальной жары.

5 августа франкоязычная швейцарская радиостанция RTN сообщила о просьбе муниципального совета города Бютт снизить количество потребления воды среди местного населения из-за аномальной жары в Швейцарии.

Отмечается, что жара привела к снижению уровня воды в реке Лонгайг, в виду чего правительство Бютта просит граждан не наполнять бассейны и на время отказаться от полива садов, а также мойки автомобилей.

Опубликовано: Диана Мудреченко

 

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