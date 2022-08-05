Четыре человека получили тяжелые травмы возле Белого дома после удара молнии

Молния ударила в четырех человек, спрятавшихся под деревом в парке Лафайет в Вашингтоне, сообщает CNN. Пострадавшие доставлены в больницы с опасными для жизни травмами.

В четверг, 4 августа около 19:00 (по местному времени) над Вашингтоном прошла сильная буря. В четверых человек в парке Лафайет возле Белого дома ударила молния. 

На место прибыли представители спецслужб и полиции, которые оказали пострадавшим первую помощь. 

"Четыре человека тяжело ранены. Они были доставлены в больницы с опасными для жизни травмами", - сообщает CNN Вито Маджоло, представитель полиции. 

Маджоло сказал, что неизвестно, почему эти люди находились в парке во время бури. Службы начнут расследование по этому поводу. Часть парка закрыта для использования. 

По предварительной информации, пострадавшие — две женщины и двое мужчин — укрылись под деревом, в которое ударила молния. 

Парк Лафайет расположен в непосредственной близости от Белого дома, является популярным местом отдыха летом и может быть очень многолюдным. Температура в Вашингтоне в четверг превысила 32 градуса по Цельсию.

Опубликовано: Николай Скира

 

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