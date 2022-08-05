Четыре человека получили тяжелые травмы возле Белого дома после удара молнии
Молния ударила в четырех человек, спрятавшихся под деревом в парке Лафайет в Вашингтоне, сообщает CNN. Пострадавшие доставлены в больницы с опасными для жизни травмами.
В четверг, 4 августа около 19:00 (по местному времени) над Вашингтоном прошла сильная буря. В четверых человек в парке Лафайет возле Белого дома ударила молния.
На место прибыли представители спецслужб и полиции, которые оказали пострадавшим первую помощь.
"Четыре человека тяжело ранены. Они были доставлены в больницы с опасными для жизни травмами", - сообщает CNN Вито Маджоло, представитель полиции.
Маджоло сказал, что неизвестно, почему эти люди находились в парке во время бури. Службы начнут расследование по этому поводу. Часть парка закрыта для использования.
По предварительной информации, пострадавшие — две женщины и двое мужчин — укрылись под деревом, в которое ударила молния.
Парк Лафайет расположен в непосредственной близости от Белого дома, является популярным местом отдыха летом и может быть очень многолюдным. Температура в Вашингтоне в четверг превысила 32 градуса по Цельсию.
Опубликовано: Николай Скира
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
WP: между Зеленским и мэрами крупных городов Украины зреет раскол
Херсонская администрация опровергла сообщения о коме Сальдо
Армия Китая нанесла удары по целям в восточной части Тайваньского пролива
Владимир Путин: Европа должна быть благодарна Турции за транзит российского газа
Amnesty International: ВС Украины используют запрещённые методы ведения войны