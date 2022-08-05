Китай ввел санкции против Пелоси и ее близких

Китайские власти ввели санкции против спикера представителей американского Конгресса Нэнси Пелоси и ее родственников.

Китайские власти ответили на приезд Пелоси с помощью санкций. Теперь Китай ввел санкции против спикера представителей американского конгресса Соединных Штатов, а также всех ее членов семьи.

Такую информацию предоставил МИД Китая.

«Пелоси несмотря на предупреждения все равно осуществила визит на Тайвань, что несомненно идет на перерез с правилами китайского государства, а также нарушает суверенитет и целостность страны», — говорится в сообщении ведомства.

Сама же Пелоси еще раньше сказала, что данный визит как официальное свидетельство к приверженности Соединенных Штатов к подтверждению тайваньской демократии и цельности государства.

Такой беспрецедентный случай произошел впервые за 25 лет.

Начиная с 4 августа Китайская армия объявила об учениях, с использованием большого количества оружия и японских ракет. Было запущено более 5 ракет, однако они все упали только на Японской экономической зоне.

В свою очередь МИД Китая прокомментировали это как данные действия связаны с визитом спикера на остров.