Китай ввел санкции против Пелоси и ее близких
Китайские власти ввели санкции против спикера представителей американского Конгресса Нэнси Пелоси и ее родственников.
Китайские власти ответили на приезд Пелоси с помощью санкций. Теперь Китай ввел санкции против спикера представителей американского конгресса Соединных Штатов, а также всех ее членов семьи.
Такую информацию предоставил МИД Китая.
«Пелоси несмотря на предупреждения все равно осуществила визит на Тайвань, что несомненно идет на перерез с правилами китайского государства, а также нарушает суверенитет и целостность страны», — говорится в сообщении ведомства.
Сама же Пелоси еще раньше сказала, что данный визит как официальное свидетельство к приверженности Соединенных Штатов к подтверждению тайваньской демократии и цельности государства.
Такой беспрецедентный случай произошел впервые за 25 лет.
Начиная с 4 августа Китайская армия объявила об учениях, с использованием большого количества оружия и японских ракет. Было запущено более 5 ракет, однако они все упали только на Японской экономической зоне.
В свою очередь МИД Китая прокомментировали это как данные действия связаны с визитом спикера на остров.
Опубликовано: Силивончик Алина
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