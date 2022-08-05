Китай ввел санкции против спикера Палаты представителей США Пелоси и ее близких

Госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции в столице Камбоджи заявил, что китайские военные учения возле Тайваня представляют собой серьезную эскалацию, сообщает CNN.

Тем временем МИД КНР в ответ на визит Нэнси Пелоси на Тайвань решил ввести в отношении нее санкции.

"Я повторил позицию, которую мы высказали в последние дни публично и напрямую нашим китайским партнерам, о том, что они не должны использовать этот визит как предлог для войны, эскалации или провокационных действий", - заявил госсекретарь США, которого цитирует АР..

Как подчеркнул Блинкен, визит спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси на Тайвань был мирным и не означал изменения американского подхода к Тайваню. Он обвинил Китай в использовании события в качестве «предлога для активизации провокационных военных действий в Тайваньском проливе.

Тем временем министерство иностранных дел Китая объявило в пятницу, 5 августа, что вследствие визита Нэнси Пелоси на Тайвань было принято решение о введении санкций в отношении спикера Палаты представителей США.

Санкции должны применяться к Пелоси и ее ближайшим родственникам в ответ на "обманные" и "провокационные" действия американского политика, заявил в пятницу МИД Пекина.

"Несмотря на серьезные опасения Китая и твердое противодействие, Пелоси решила посетить Тайвань, серьезно вмешиваясь во внутренние дела КНР, подрывая суверенитет и территориальную целостность КНР, попирая "принцип одного Китая" и угрожая миру и стабильности Тайваньский пролив", — говорится заявлении официального представителя министерства, которое цитирует Reuters.

МИД Китая также сообщило, что в четверг вызвало в свою штаб-квартиру послов некоторых европейских стран и ЕС из-за совместного заявления Евросоюза и группы G7 , которое было охарактеризовано как "незаконное вмешательство во внутренние дела Китая".

С четверга, 4 августа Китай проводит беспрецедентные военные маневры в водах и воздушном пространстве вокруг Тайваня в ответ на визит в среду острова Нэнси Пелоси, против которого Пекин яростно протестовал.

Китай ранее вызвал посла США Николаса Бернса в министерство иностранных дел. Пелоси покинула Тайвань в среду после встречи, в частности, с президентом Цай Инвэнь. Затем она побывала в Южной Корее и Японии.