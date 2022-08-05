Главу ВГА Херсонской области Владимира Сальдо ввели в медикаментозную кому

Tellegram-канал Baza сообщил о резком ухудшении состояния главы военно-гражданской администрации Херсона Владимира Сальдо.

В пятницу, 5 августа 2022 года, украинского политика Владимира Сальдо экстренно госпитализировали в одну из крымских больниц, где его подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких.

В сообщении канала Baza отмечается, что терапия не дала ожидаемых результатов, поэтому Сальдо ввели в медикаментозную кому из-за крайне тяжёлого состояния, вызванного последствиями вируса COVID-19.