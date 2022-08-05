СССР и дефицит: где доставали мясо простые советские граждане

Достать мясо в СССР было не простой задачей, но при этом у каждого советского гражданина был в уголке кусок сочного продукта. Как же им это удавалось?

Многие наши родители с ностальгией говорят, а вот в СССР было же время. И действительно много людей говорили, что в то время было намного лучше.

Но то время ассоциируется не только с коллективизмом, дружбой и миром, но также и большим дефицитом. Особенно на продукты питания и мясо.

Одни говорят, что его не было на прилавках магазинов, да еще и по несколько сортов, а вот другие рассказывают совсем другую информацию и его порой приходилось доставать нелегально. Так ли это и как у людей на столах могли оказаться мясные деликатесы?

Так было ли мясо в СССР?

Если разбирать эпоху СССР в целом, то стоит понимать, что это большой промежуток, поэтому были моменты, когда мясо было, а есть, когда и нет.

Также нужно учитывать местность, в некоторых местах его было завались, а в некоторых была большая нехватка.

Мясоснабжение выражалось в редких, не чаще одного-двух раз в неделю поставках мяса и колбас по остаточному принципу. Что касается разнообразия, то о нем вообще можно было забыть. Поэтому, кто хотел мяса - приходилось хитрить.

Где люди покупали мясо?

Не смотря на условия дефицита, люди все равно умудрялись находить мясо.

Что касается государственных учреждений, то здесь все было хорошо, и дети получали регулярно хорошую еду. Поэтому там котлеты и тефтели имелись всегда.

Также в моде была заводская торговля, когда на заводы привозили мясо и снабжали им сотрудников,

Колхозный рынок также отличное место добычи вкусного и свежего мяса. Да и цены там могли больше порадовать.

Что касается сельских жителей, то те старались держать свое хозяйство.